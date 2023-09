Meurtre de Tupac : la fin d’un mystère, 27 années après ?

C'est un mystère qui dure depuis 27 ans. La mort du légendaire rappeur Tupac, tué en 1996 à Las Vegas alors qu'il était au sommet de sa gloire, n'a jamais été résolue. Cette affaire criminelle, qui déchaine les passions depuis près de trois décennies, a pourtant connu une avancée majeure. La police de Las Vegas a interpellé vendredi 29 septembre un nouveau suspect, 27 ans après les faits. Un ex-chef de gang, du nom de Duane "Keffe D" Davis, a été arrêté et inculpé pour meurtre. Cet homme, aujourd'hui âgé de 60 ans, est l'ancien leader des South Side Compton Crips, un des gangs les plus sanglants de Los Angeles.

Il avait reconnu de longue date qu'il se trouvait dans la Cadillac blanche d'où ont été tirées les quatre balles qui ont tué Tupac, à l'âge de 25 ans. Mais s'il a avoué avoir vu le rappeur s'effondrer, il nie avoir appuyé sur la gâchette. Des déclarations qui ne changent rien pour les enquêteurs, persuadés que l'ex-chef de gang a orchestré le meurtre de Tupac.



Des mémoires comme preuves

Les policiers pensent pouvoir le prouver 27 ans après grâce à un élément : les mémoires de Duane Davis lui-même, publiées en 2019. Il y détaille pour la première fois son rôle dans la fusillade et raconte que les coups avaient été tirés depuis l'arrière du véhicule, alors que lui se trouvait à l'avant. En droit américain, ce rôle indirect n'empêche pas son inculpation pour meurtre. Duane Davis "était le commanditaire de ce groupe d'individus qui ont commis ce crime", a résumé le lieutenant Jason Johansson, de la police de Las Vegas.

L'ex-chef de gang est le dernier témoin encore vivant du meurtre de Tupac. En prenant la parole publiquement, il a "fourni sa propre série de déclarations qui sont tout à fait cohérentes avec les preuves" rassemblées par les enquêteurs, a ajouté le lieutenant de la police de Las Vegas. La date pour son procès doit être fixée prochainement.



Légende du hip-hop, Tupac était devenu un artiste incontournable de la côte Ouest américaine après une carrière aussi brève que fulgurante. Son meurtre avait été suivi, six mois plus tard, par celui de son rival de la côte Est, Christopher "The Notorious BIG" Wallace.