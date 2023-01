Martin Luther King : comment "I have a dream" est entré dans l'Histoire

ON VOUS EN REPARLE - Le célèbre discours de Martin Luther King "I have a dream" en 1963

Ce jour de 1963 est le jour de la marche pour les droits civiques. 250.000 personnes défilent dans les rues de la capitale, Washington, pour demander la fin de la ségrégation raciale. À la tribune, le pasteur Martin Luther King prononce ce discours, peut-être le plus célèbre de tous les temps.

La protestation est pacifique. Le pasteur King est un apôtre de la paix et un fervent défenseur de la non-violence.

Des dizaines d’années plus tard, les témoins de cet évènement mesurent leur chance d’avoir été là. En 2013, cinquante ans plus tard, le reporter Rémi Sulmont a retrouvé pour RTL des personnes présentes ce jour-là, comme Eleanor, âgée aujourd'hui de 84 ans.

Elle était venue depuis New-York avec son mari dans le bus de leur paroisse et a assisté au discours, tout devant dans la foule : "Tout le monde était pétrifié d'admiration. On ne savait pas que son discours allait rentrer dans l'histoire et on était très déçu de ne pas être venu avec nos trois enfants".

Je fais le rêve qu'un jour cette nation se lèvera et vivra le vrai sens de sa foi : nous tenons ces vérités comme allant de soi, que les hommes naissent égaux Martin Luther King

Ce discours contre le racisme, Martin Luther King l’a adressé tout spécialement aux Français un an plus tard, après être allé en Europe chercher son prix Nobel de la paix : "Les trois grands maux de la société sont l’injustice raciale, la pauvreté et la guerre. Les Français peuvent apporter une importante contribution à l’éradication de ces problèmes car cette grande nation a été fondée sur les principes de liberté, fraternité et égalité".

Le 4 avril 1968, près de cinq années après "I have a dream", Martin Luther King est assassiné à Memphis. En 2009, Barack Obama, le premier président noir des Etats-Unis, lui rendra hommage pour son discours d’investiture.

