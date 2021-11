Maroc : les agriculteurs menacés par les pénuries d'eau

Le Maroc, comme ses voisins du Maghreb, figure parmi les 30 pays les plus en pénurie d'eau de la planète, à tel point que désormais l'un des fleuves du pays ne se déverse même plus dans la mer et les riverains voient la situation s'aggraver d'année en année. Sur ses 50 derniers kilomètres, la Moulouya est presque à sec, pire, sur 15 kilomètres, c'est l'eau salée de la Méditerranée qui remonte.

Cela a des conséquences sur l'agriculture et l'écosystème, comme nous l'explique Mohamed Benata, militant écologiste marocain. "Il n'y aura plus d'eau pour permettre aux oiseaux de stationner, pour permettre aux poissons de migrer. Avec l'augmentation de la salinité, tous les riverains n'arrivent plus à irriguer leur parcelle. Je me souviens des melons qui étaient là, c'était très sucré et maintenant, les gens préfèrent ne pas irriguer avec cette eau saline en attendant des jours meilleurs", dit-il.

Bien sûr, le réchauffement climatique aggrave les sécheresses, mais jusqu'à maintenant la Moulouya n'avait jamais été à sec. Pour Mohamed Benata, c'est surtout le détournement de l'eau des barrages au profit des grandes zones agricoles plus en amont, qui est responsable. "C'est pour favoriser cette agriculture qui consomme trop d'eau, comme les pastèques rouges ou les agrumes et donc c'est pour avantager les gros agriculteurs qui veulent profiter de cette eau de la Moulouya et de la zone humide", explique le militant.

D'ici 2050, le Maroc s'attend à une baisse de ses pluies de 11%, ce qui réduira d'un quart ses capacités d'irrigation.