Dix ans après l'effondrement de la banque Lehman Brothers, qui a symbolisé la crise financière mondiale de 2008, les anciens prévoient de se retrouver dans une petite fête à Londres le 15 septembre prochain, révèle le site Financial News.



"Quoi de mieux pour fêter le dixième anniversaire que de rassembler tout le monde encore une fois, de l'ancien manager à l'ancien analyste", disent les organisateurs dans un email envoyé à environ 210 anciens employés. Ils soulignent combien "il est difficile de croire que dix ans sont passés depuis nos derniers jours à Lehman".

Les organisateurs sont conscients du caractère sensible de cette soirée de retrouvailles, confie une source proche du dossier à Financial News. C'est la raison pour laquelle le lieu exact des festivités n'a pas été dévoilé.

L'initiative divise

"Les gens vont être absolument dégoûtés par cette réunion inacceptable et tout à fait inappropriée", s'est emporté John McDonnell, le responsable pour les questions financières du Parti travailliste. "C'est particulièrement honteux compte tenu de tous ces gens qui ont perdu leur emploi et leur maison afin de sauver ces banquiers qui ont causé le krach financier."



Mais l'initiative n'est pas choquante selon l'ancien ministre des Finances britannique, Alistair Darling, qui estime qu'"il serait ridicule de dire qu'il n'est pas possible de se retrouver". "Honnêtement, le fait que quelques personnes prennent un verre de vin n'est pas le problème le plus important auquel nous faisons face aujourd'hui."