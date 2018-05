Les signes d'une crise financière se multiplient

publié le 28/05/2018 à 09:30

Il y a plusieurs signes avant-coureurs d'une crise financière, à nouveau. Et on les observe dans différents coins de la planète. Sur les marchés émergents tout d'abord. En Argentine et en Turquie, où les monnaies et les bourses ont fortement chuté dans les derniers jours.



Les investisseurs s'inquiètent de l'insolvabilité de ces deux pays, et de leur dépendance au dollar américain, alors que celui-ci devient de plus en plus cher sur les marchés internationaux. La crise des marchés émergents est un grand classique, c'est toujours là que commencent les crises car ces pays sont les plus fragiles et souvent très endettés.

La situation serait plus solide chez nous ? Détrompez-vous. En Europe même, le nouveau gouvernement italien récuse la discipline budgétaire imposée par l'Union monétaire, et s'expose à une forte fuite des capitaux. Dans le même temps, le gouvernement espagnol, qui n'avait qu'un faible soutien parlementaire, est mis à mal par une crise politique.

C'est toute l'Europe du Sud qui risque de basculer dans l'instabilité, au moment même où les Allemands se raidissent et voudraient justement davantage de règles. Tout cela peut faire redémarrer la crise de l'euro que nous avions connue il y a quelques années. Avec, là encore, des tensions sur le financement de la dette de ces pays.