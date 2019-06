et AFP

publié le 30/06/2019 à 07:38

"Hier, je me suis dit -Eh je suis là -... Voyons si on peut dire bonjour à Kim Jung Un, juste se serrer la main, rapidement. Il y a une sorte d'alchimie entre nous. Voyons ce qui se passe. C'est une étape...", a déclaré Donald Trump samedi à son arrivée à Séoul. Le président américain a donc proposé une rencontre au débotté avec Kim Jong Un que ce dernier a accepté.



"Les dirigeants des Etats-Unis et de la Corée du Nord vont se serrer la main pour la paix à Panmunjom, le lieu symbole de la division", a déclaré devant la presse le président sud-coréen, Moon Jae-in, qui doit participer également à l'événement.

La Zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud a été fermée aux touristes pour permettre cette entrevue entre les deux dirigeants dont la dernière rencontre à Hanoï en février dernier s'était soldée par un échec.

À écouter également dans ce journal

"Gilets jaunes" - Les Gilets jaunes en nombre restreint samedi pour leur 33ème samedi de manifestations : 5.800 sur tout le territoire, selon le ministère de l'Intérieur.

Agriculture - La colère des agriculteurs européens après l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur : Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay pour être précis. Un compromis historique après vingt ans de discussions mais qui fait entrer des pays où les normes sanitaires et environnementales ne sont pas aussi sévères que sur le vieux continent.

Canicule - En Ariège, le procureur de Foix a ouvert une enquête après la mort d'un homme de 53 ans hier matin au cours d'une épreuve cycliste qui n'avait pas été annulée malgré la canicule.

Cyclisme - Les championnats de France cyclistes à la Haye Fouassière en Loire-Atlantique. Chez les filles le titre est revenu à la jeune Jade Wiel âgée de seulement 19 ans et qui a devancé les favorites. Dimanche place à l'épreuve homme.