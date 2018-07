Les actualités de 7h - Thaïlande : une opération délicate débute pour sauver les enfants

publié le 08/07/2018 à 07:30

En Thaïlande, l'opération d'évacuation dans la grotte vient de commencer. Douze enfants et leur entraîneur de foot sont bloqués dans ces cavités depuis maintenant deux semaines. Les sauveteurs étudient depuis plusieurs jours toutes les possibilités pour les faire sortir dans des conditions très difficiles et face à la menace de la montée des eaux.



Les choses se sont brusquement accélérées ce matin. Treize plongeurs étrangers et cinq Thaïlandais ont pénétré dans la grotte. C'est donc le jour J pour cette opération extrêmement délicate. Dans le meilleur des cas, les plongeurs atteindront les enfants vers midi. Il faudra ensuite faire le chemin retour : au minimum six heures pour une personne expérimentée, beaucoup plus pour des enfants novices et affaiblis.

Le feu vert a été donné car les conditions sont optimales, avant l'arrivée de fortes pluies qui feront remonter le niveau des eaux dans la grotte. Ces dernières heures, un convoi d'ambulances est arrivé aux abords de la grotte, avec des soldats thaïlandais spécialisés dans les opérations de secours. Désormais, toute la zone est sous contrôle.

À écouter également dans ce journal

Coupe du Monde - On connait l'affiche de la deuxième demi-finale : Croatie-Angleterre. Hier, les Anglais ont dominé les Suédois 2-0 et les Croates se sont qualifiés aux tirs au buts face à la Russie.



Société - Sept voitures ont été brûlées à Nantes dans la nuit, mais aucun affrontement n'a éclaté avec les forces de l'ordre. La famille d'Aboubakar Fofana a annoncé qu'elle allait se porter partie civile.



Politique - Les trois quarts des membres du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, soit 75 députés, plaident dans le JDD contre l'introduction d'une dose de proportionnelle dans le scrutin législatif, "une combine" qui selon eux aboutirait à "la création de deux catégories de députés".



Tour de France - Fernando Gaviria a remporté la première étape hier. Une belle récompense pour le Colombien qui n'avait encore jamais participé à la Grande Boucle.