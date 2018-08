publié le 06/08/2018 à 13:40

Les équipes de secours indonésiennes ont évacué lundi 6 août des centaines de touristes de petites îles touristiques proches de celle de Lombok, où des sauveteurs étaient à la recherche de survivants au lendemain d'un puissant séisme de magnitude 6,9 qui a tué au moins 91 Indonésiens. Yannick, un touriste français, attend toujours d'être évacué. Malheureusement pour le jeune homme, les ferry mobilisés sont trop massifs pour accoster sur l'île.



"J'étais un vacancier et je suis devenu un sinistré", déplore Yannick sur RTL. "Fatigué", le Français espère être rapidement être pris en charge, mais craint que les opérations de sauvetage prennent encore de nombreuses heures, voire plusieurs jours. Dans un communiqué, le quai d'Orsay précise que les quatre ressortissants français blessés "sont suivis par notre ambassade". À Paris, le centre de crise du ministère a été ouvert.

À écouter également dans ce journal :

- Mort de Joël Robuchon : le chef qui comptait le plus d'étoiles Michelin au monde est mort lundi 6 août à l'âge de 73 ans, a annoncé son entourage. "Joël Robuchon, chef visionnaire et le plus étoilé au monde nous quitte aujourd'hui. De Paris à Shanghai, son savoir-faire érigé en art a fait rayonner la gastronomie française et continuera d'inspirer la jeune génération de chefs", a déclaré Benjamin Griveaux sur Twitter.

- Canicule : les autorités sanitaires multiplient les messages de prévention pour les personnes fragiles et âgées en ces températures encore caniculaires lundi et mardi, un épisode de pollution à l'ozone rendant l'air encore un peu plus irrespirable. D'après Météo-France, "le pic de canicule devrait se situer lundi sur les régions du sud-ouest, mardi sur celles du nord-est, du centre-est et du bassin parisien". Seules les régions du nord-ouest sont épargnées.



- Iran : les Iraniens se préparent lundi au retour des sanctions américaines, sur fond de manifestations contre les difficultés économiques et la corruption qui fragilisent le gouvernement du président Hassan Rohani.



- États-Unis : cinq personnes ont été tuées sur un total de 45 touchées par une série de tirs dimanche à Chicago, durant une vague de violence liée à des conflits entre gangs, a précisé la police.



- Var : un automobiliste a été mortellement percuté dimanche soir au Cannet-des-Maures par un train de marchandises, a indiqué lundi la SNCF pour laquelle il s'agit d'un "suicide avéré", bloquant pendant quelques heures 600 voyageurs.