publié le 14/08/2018 à 13:29

Deux mois après avoir suscité une intense crise diplomatique, le navire Aquarius recherchait de nouveau ce mardi 14 août un port d'accueil en Méditerranée, avec 141 migrants à bord, mettant l'Europe face à ses contradictions et ses "responsabilités".



Bloqués entre Malte et l'Italie sous une forte chaleur, les migrants se trouvent dans des conditions "assez sommaires", témoigne Basile Fischer, un marin-sauveteur qui se trouve à bord de l'Aquarius. "Ce sont des personnes qui sont très faibles et assez vulnérables", poursuit-il au micro de RTL.

Si pour l'heure le bateau dispose de suffisament d'eau et de nouriture, "la situation n'est pas durable", insiste le marin, dont la mission première est de prendre soin des migrants qui se trouvent à bord. "Ces personnes sont inquiètes et posent de plus en plus de questions", assure Basile Fischer.

À écouter également dans ce journal :

- Italie : une portion d'un viaduc de l'autoroute A10 s'est écroulée mardi à Gênes, ont annoncé les pompiers. Des voitures sont tombées dans le vide. De premières images diffusées par quelques médias montrent le viaduc dans la brume avec plusieurs dizaines de mètres manquants.



- Royaume-Uni : une voiture a foncé mardi matin contre les barrières de sécurité devant le Parlement à Londres, faisant plusieurs blessés, une attaque prise en charge par la police anti-terroriste. Le conducteur du véhicule a été sorti du véhicule par la police et arrêté.



- Chômage : après un sursaut en début d'année, le taux de l'Insee a très légèrement baissé au 2e trimestre, pour s'établir à 9,1% en France entière, un résultat moins bon qu'attendu. Dans ses dernières prévisions publiées en juin, l'Insee tablait sur un recul, déjà minime, de 0,2 point. La baisse est finalement encore plus infime (+0,1 point), selon les chiffres provisoires publiés mardi par l'Institut national de la statistique.



- Périgueux : un jeune demandeur d'asile afghan, alcoolisé, a blessé quatre personnes lundi soir, dont une grièvement, en les poignardant dans le centre-ville de Périgueux, a-t-on appris mardi auprès de la police.



- Aubagne : un homme de 27 ans connu des services de police a été tué par balle dans le thorax et une autre personne a été blessée aux jambes dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris de sources proches de l'enquête.



- Paris : l'agresseur présumé d'un homme poignardé mortellement le 8 août dans un bus parisien a été interpellé lundi par la brigade criminelle de la police judiciaire, a-t-on appris mardi de source policière.