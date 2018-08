Le pape François veut en finir avec la peine de mort

et Marie Sasin

publié le 03/08/2018 à 08:21

Le message est clair : l'Église catholique veut en finir avec la peine de mort. Le pape François qui est très sensible au sort des détenus vient d'inscrire quelques lignes dans le catéchisme pour s'opposer catégoriquement à la peine capitale, désormais jugée "inadmissible".



53 pays ont prononcé des condamnations à mort l'an passé. Le pape veut abolir la peine de mort partout dans le monde. La position est claire maintenant : "ça vient au terme d'un effort continu depuis le Pape Jean-Paul II mais c'est quand même un pas supplémentaire parce qu'il y avait une formulation compliquée dans le catéchisme, peut-être alambiquée. Maintenant il y a une formulation beaucoup plus claire, beaucoup plus nette", explique

Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris.

"Pour le pape François, je suppose qu'il y a une espèce d'urgence parce qu'il voit quand même certains durcissements dans la vie politique dans un certains nombre de pays, y compris dans nos pays européens pour que l'opinion tentée vers un durcissement, un régime d'ordre, le refus des migrants, la peur de la décomposition de la société, ne trouvent pas un refuge mental dans l'idée de la peine de mort".