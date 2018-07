Le journal de 18h : Harvey Weinstein va plaider non coupable

publié le 25/05/2018 à 18:48

Harvey Weinstein porte désormais un bracelet électronique. Le producteur déchu a été formellement inculpé aujourd'hui à New-York. Accusé par des dizaines de femmes, il s'est livré aujourd'hui à la Police New Yorkaise, ce vendredi 25 mai.



Il a alors été inculpé pour un viol et une agression sexuelle sur deux femmes différentes. L'ancienne star d'Hollywood, à l'origine malgré lui du mouvement "Me too", a été libéré après avoir payé une caution d’un million de dollars cash. C'est la première inculpation contre le producteur. Son avocat a annoncé qu'il plaiderait non coupable. "Nous avons l'intention, d'agir très vite pour que les poursuites soient abandonnées", a-t-il ainsi déclaré.

Les conditions de sa remise en liberté ont été définies lors de l'audience devant un juge de Manhattan, conformément à un accord trouvé au préalable entre le procureur de Manhattan et son avocat, Benjamin Brafman. Plus d'une centaine de femmes au total ont témoigné qu'il les avait abusées sexuellement.



À écouter également dans ce journal

Société : une soixantaine d'organisations politiques, syndicales et associatives appellent à des manifestations partout en France. Une tentative de convergence des luttes contre la politique d'Emmanuel Macron, ce 26 mai. À Paris, le cortège s'élancera de la gare de l'Est direction Bastille. Mais après les incidents du 1er mai, les autorités craignent de nouveaux heurts.



Justice : deux ex-agents secrets français ont été emprisonnés, soupçonnés d'avoir été retournés par les services secrets chinois. Accusés de "trahison" donc comme l'a expliqué la ministre des Armées, Florence Parly ces deux agents de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE). Ils auraient ainsi livré des informations à Pékin et ont été mis en examen et incarcérés en décembre dernier.



SNCF : l'État reprendra 35 milliards de dettes de la SNCF. Édouard Philippe a assuré qu'il n'y aurait pas "d'impôt SNCF" mais que cette charge s'ajoutera à la dette publique de l'État. Un effort financier qui n’est pas suffisant pour les syndicats. La mobilisation des cheminots se poursuit avec le calendrier fixé.