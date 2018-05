Pourquoi Weinstein s'en est pris à des "femmes de couleur" ?

publié le 14/05/2018 à 12:53

Harvey Weinstein ne choisissait pas ses victimes (présumées) au hasard. Selon Salma Hayek, le producteur américain s'en est pris à elle, durant le tournage de Frida, et à Lupita Nyong'o parce qu'elles étaient toutes les deux "des femmes de couleur". "Nous sommes les plus faciles à discréditer", a confié l'actrice-productrice mexicano-américaine à Variety lors d'une rencontre au Festival de Cannes, ce dimanche 13 mai.



"C'est un fait très connu : si vous êtes une femme de couleur, les gens vous croient moins", a assuré celle qui a raconté son agression dans les colonnes du New York Times en décembre 2017. Accusations réfutées par le principal intéressé, au même titre que celles de Lupita Nyong'o, survenues quelques semaines plus tôt dans le même quotidien américain.

D'autres actrices ont accusé le producteur déchu d'agression sexuelle ou de harcèlement. Harvey Weinstein les a toutes rejetées. Mais comme le rappelle le site américain Jezebel, le prédateur a bien tenté de discréditer les versions de Salma Hayek et Lupita Nyong'o.

"Les prédateurs se cachent"

Pour la première, Harvey Weinstein a affirmé que la productrice était en colère contre lui pour un différent sur le tournage de Frida. Concernant Lupita Nyong'o, Harvey Weinstein a affirmé que l'actrice l'avait invité à la voir jouer dans une pièce à Broadway.



Les tentatives du producteur ont été vaines. Plus de cent femmes l'accusent d'agression ou de harcèlement. Selon Salma Hayek, "les hommes sont terrifiés, les prédateurs se cachent", on peut "le sentir de l'atmosphère", a ajouté l'actrice et productrice. De leur côté, les femmes du cinéma brisent le silence et s'engagent toujours plus contre les inégalités à Hollywood et ailleurs.