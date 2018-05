Harvey Weinstein va se rendre aux autorités new-yorkaises

et AFP

publié le 24/05/2018 à 21:59

Le producteur de cinéma Harvey Weinstein, accusé d'agressions sexuelles par des dizaines de femmes, va se rendre vendredi 25 mai aux autorités new-yorkaises, ont indiqué plusieurs médias américains. Les premières accusations d'agressions et de viols contre le tout-puissant producteur sont sorties en octobre 2017. Interrogé, l'avocat d'Harvey Weinstein, Ben Brafman, a décliné tout commentaire jeudi.



Selon le New York Daily News, Harvey Weinstein - qui a disparu dès les premières révélations le concernant et qui était censé suivre un traitement contre les addictions sexuelles dans l'Arizona - risque d'être inculpé vendredi d'au moins une agression sexuelle, remontant à 2004. Il s'agirait de la plainte portée par Lucia Evans, actrice en herbe à l'époque, qui affirme que le producteur l'aurait obligée à lui faire une fellation.



La police new-yorkaise indiquait depuis novembre tenir au moins "un vrai dossier" contre Harvey Weinstein, qui fait également l'objet d'enquêtes à Los Angeles et à Londres. Si l'inculpation se confirmait vendredi, ce serait la première contre lui. Plus d'une centaine de femmes au total ont témoigné qu'il les avait abusées sexuellement. Ce scandale a déclenché le puissant mouvement #MeToo, qui a fait chuter des centaines d'hommes de pouvoir dans de nombreux secteurs.