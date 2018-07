Le journal de 12h30 : La Russie réplique aux sanctions de Washington

publié le 30/12/2016 à 13:46

La tension monte entre la Russie et les Etats-Unis, suite au renvoie de 35 diplomates russes à Moscou jeudi 29 décembre. Le président américain Barack Obama a pris une série de sanctions économiques contre les services de renseignements de Vladimir Poutine. Moscou est accusé d'ingérence dans les élections américaines et de piratages informatiques lors de la campagne d’Hillary Clinton, avec pour but de faire élire Donald Trump. Avant de quitter la Maison-Blanche, Barack Obama a donc sévi.



La Russie a très vite répliquée, par la voix du ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov. Moscou rejette catégoriquement ces accusations et a promis des mesures de rétorsion adéquates. 31 diplomates de l’ambassade des Etats-Unis de Moscou vont être expulsés, ainsi que 4 diplomates du consulat à Saint-Pétersbourg. De son côté, Washington a indiqué que les sanctions ne s’arrêteraient pas là. Cependant, la Maison-Blanche accueille son nouveau locataire Donald Trump dans 21 jours. Ce dernier a déjà annoncé qu’il se concentrera sur d’autres sujets, plus importants à ses yeux.



À écouter également dans ce journal

- 100 000 hommes seront déployés afin d’assurer la sécurité des Français en province, lors du réveillon de Noël samedi 31 décembre.



- 500 000 personnes sont attendues sur les Champs-Élysées à Paris, à l’occasion du réveillon de la Saint Sylvestre.



- Candidat à la primaire de la gauche, Benoît Hamon a déclaré vendredi 30 décembre au micro de RTL, qu’il abrogera la loi travail s’il s’installait à l’Élysée.



- Les TPE peuvent voter pour leurs représentants syndicaux depuis ce vendredi 30 décembre, jusqu’au vendredi 13 janvier 2017.



- La taxe Google a été censurée par le Conseil Constitutionnel jeudi 29 décembre.



- Le navigateur Thomas Coville a regagné sa Bretagne natale et a ramené son bateau au ponton de la Trinité-sur-Mer.







- RTL est parti à la rencontre de deux retraités de Marseille dans le quartier du Panier. Responsables d’un local de la Croix-Rouge, ils distribuent des repas aux plus démunis.