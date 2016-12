INVITÉ RTL - Le recordman du tour du monde à la voile en solitaire répondra aux questions des auditeurs à partir de 13h05, mercredi 28 décembre.

Crédit : Frédéric Veille Le skipper Thomas Coville avant le départ de la 12e Transat Jacques Vabre le 24 octobre 2015

par Clarisse Martin publié le 28/12/2016 à 13:02

Le skipper a regagné la terre ferme. Dimanche 25 décembre, il a pulvérisé le record du tour du monde à la voile en solitaire en franchissant la ligne d'arrivée virtuelle au large d'Ouessant (Finistère) au bout de 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes, gagnant ainsi neuf jours sur le précédent record, établi par Francis Joyon en 2008.



Après avoir parcouru plus de 50.000 kilomètres en mer, l'équipe du navigateur avait déclaré que le marin était "exténué, voire complètement vidé". À bord de son trimaran Sodebo Ultim', le Breton a réussi son pari un peu fou, au terme du cinquième essai.



Au micro de RTL, il s'était déjà exprimé peu après avoir franchi la ligne d'arrivée : "Je suis tombé sur mes genoux et j'ai fondu en larmes. J'étais tellement ému et à la fois, je voulais que le bateau s'arrête pour souffler". Le marin de 48 ans avait pris le départ le 6 novembre dernier, et aura donc passé près de 7 semaines sur l'eau.



