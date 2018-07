publié le 27/06/2016 à 11:22

"Ce matin j'ai pris un café : hé bien j'ai payé 15 francs. Le Frexit, c'est maintenant !", clame Pascal Praud. "Il faut que je m'habitue ! Ce ne sera pas le cas de ma maman : elle est dans le Frexit depuis 2002. C'est Hibernatus ma maman : elle a raté le passage à l'euro, mais elle avait déjà un peu raté les nouveaux francs", confesse-t-il. "Tu sais les voisins, ils ont vendu leur maison 300 millions", clame le journaliste dans la voix de sa mère. "300 millions, c'est 3 millions de francs, c'est 450.000 euros", traduit-il.



"Mes enfants étaient perdus. Faut pas parler d'argent avec mamie ! Elle use ses banquiers et j'ai peur pour mon héritage", confie Pascal Praud. "Tu vois j'ai bien fait, on va repasser en francs !", lance-t-il en imitant sa mère. "Mais revenons à nos moutons anglais. Je suis passé chez Mark&Spencer et j'ai acheté 120 kilos de marmelade, j'en ai pris pour cinq ans de Earl Grey", raconte le journaliste.

"On a beau dire, mais question thé les English y'a pas mieux, je crains la pénurie, le blocus continental", redoute-t-il. "Voyez-vous ce qui m'inquiète aussi c'est Hugh Grant : j'espère qu'on continuera de le voir dans les comédies romantiques anglaises qui font pleurer le dimanche soir avec sa chérie sous la couette. Le Brexit oui, la disparition de Hugh Grant non", conclut Pascal Praud.