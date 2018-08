publié le 18/08/2018 à 15:10

Il a passé sa vie à œuvrer pour la paix. Kofi Annan, le septième secrétaire général de l'ONU de 1997 à 2007, est décédé samedi 18 août à l'âge de 80 ans. Le Ghana, pays natal du diplomate, a décrété une semaine de deuil national.



À travers le monde entier, les hommages se multiplient depuis l'annonce de sa mort. Antonio Guterres, l'actuel secrétaire général de l'ONU, a déclaré que "de bien des manières, Kofi Annan incarnait les Nations unies. Il est sorti des rangs pour diriger l'organisation vers le nouveau millénaire avec dignité et une détermination sans égales". Pour lui, il était une "force qui guidait vers le bien".

L'Organisation des Nations unies a quant à elle posté un message sur Twitter : "Aujourd'hui nous pleurons la perte d'un grand homme, un leader et un visionnaire". Emmanuel Macron a salué le regard "calme et résolu" du diplomate, soulignant que les Français n'oublieront jamais "la force de ses combats". Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a exprimé "la gratitude de la France pour son action inlassable au service de la paix", comme le rapporte l'AFP.

Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel de la Paix, a quitté ce monde pendant la nuit. La France lui rend hommage. Nous n’oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 août 2018

L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, il était un "homme de paix, un sage", mais aussi un "homme de convictions" qui a été un "défenseur infatigable du multilatéralisme et des droits humains".

Avec Kofi Annan s’éteint un homme de paix, un sage, une conscience de notre temps. Homme de convictions, il fut un grand Secrétaire général des Nations unies et un défenseur infatigable du multilatéralisme et des droits humains. Mes pensées émues à sa famille et à ses proches. NS — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) 18 août 2018

Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy a aussi rendu hommage à l'ancien secrétaire général de l'ONU : "Avec la mort de Kofi Annan, c'est une grande figure de la politique internationale, du multilatéralisme et des relations Nord-Sud qui disparaît. Poursuivons son oeuvre de paix et de solidarité mondial".



Vladimir Poutine a déclaré avoir "sincèrement admiré la sagesse et le courage" du diplomate. Dans un message adressé à Antonio Guterres, le président russe rend hommage à la capacité du diplomate " à prendre des décisions réfléchies même dans les situations les plus complexes et critiques. Son souvenir restera à jamais dans le cœur des Russes".



Carles Puigdemont, l'ancien président de la Catalogne, a rappelé les relations proches entre la Catalogne et Kofi Annan. L'écrivain franco-congolais et lauréat du prix Renaudot en 2006, Alain Mabanckou, a salué la "voix de médiation salutaire" incarnée par Kofi Annan. Une voix qui "s'éloigne, hélas, d'un monde de plus en plus en décomposition".

L’ancien Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan, nous quitte à l’âge de 80 ans. Une voix de médiation salutaire qui s’éloigne,hélas, d’un monde de plus en plus en décomposition. #RIPKofiAnnan #Kofiannan pic.twitter.com/Xd4IAZhpmL — Alain Mabanckou (@amabanckou) 18 août 2018