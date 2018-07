publié le 27/10/2017 à 22:28

Le Kenya en pleine crise. Après une première élection annulée en août dernier, les Kényans revotaient jeudi 26 octobre pour élire leur président. Le scrutin, boycotté par l'opposition, a provoqué plusieurs affrontements. Une photo (en tête d'article) résume à elle seule ces violences et ce pays profondément divisé.



Nous sommes à Kibera, au matin, dans le plus grand bidonville de la capitale Nairobi. Sur la photo, un homme fuit les forces de l'ordre. Il est au premier plan. Dans sa main droite, une machette. Dans sa main gauche, un couteau. Vêtu de noir, il a une quarantaine d'années. Le regard concentré, il se demande de quel côté partir. Il semble avoir peur.

Autour de lui, un décor apocalyptique. Le ciel est sombre. D'autres hommes courent en arrière-plan. Ce sont des opposants au président sortant Kenyatta. Ils tentaient de bloquer l'accès d'une école transformée en bureau de vote. C'est là que leur leader Odinga avait voté, cet été. Il s'agit du candidat malheureux de la première élection. Cette fois-ci, il a refusé de se représenter.

C'est l'expression de son coup de gueule Marco Longari, responsable photo de l'AFP





L'auteur de la photo, Marco Longari, responsable photo de l'AFP pour l'Afrique, raconte comment il a capturé cet instant : "Cet homme était parmi les manifestants. Ils jetaient des pierres vers les forces de police. Ils parlaient, hurlaient, agitaient les couteaux et les machettes. À un certain moment, des canons à eau ont commencé à jeter de l'eau sur les manifestants et des grenades ont été lancées. C'est à ce moment-là que la photo a pris forme".



Pour Marco Longari, il ne faut pas résumer cette photo à une scène d'émeute. C'est pour cela qu'il a choisi de la titrer Le coureur au couteau, la fabrication de la démocratie. C'est d'ailleurs une série de photos qu'il réalise depuis plusieurs années. Pour lui, les élections sont les seuls moments où les citoyens expriment leur identité à la fois politique et ethnique. Ceux qui se sentent marginalisés par le pouvoir peuvent enfin dénoncer leurs conditions de vie effroyables.



"Cet homme a une machette et un couteau dans ses mains. Il n'a rien d'autre dans sa vie. C'est l'expression de son coup de gueule, de son malaise. Ce sont des gens qui ne témoignent jamais. Si on ne les entend pas quand ils s'expriment, alors quand les entendrons-nous ?", s'interroge Marco Longari. Cette question se pose au Kenya comme partout ailleurs dans le monde. Mais la colère du peuple n'empêchera pas la réélection du président Kenyatta. Elle ravive même les souvenirs des violences de 2007. À l'époque, il y avait eu plus de 1.000 morts.