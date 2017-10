Chute de Raqqa : un visage symbolique de la lutte contre Daesh

et La rédaction numérique de RTL

publié le 20/10/2017 à 21:20

La chute du fief de l'État islamique en Syrie, Raqqa, est un véritable revers pour l'organisation jihadiste. Mardi 17 octobre, les forces anti-Daesh ont annoncé la libération de cette ville du nord du pays, qui se trouvait être aux mains des jihadistes depuis plusieurs années.



Et comme symbole de cette libération, le photographe de l'AFP, Bulent Kilic, a immortalisé le visage d'une combattante libre dans la ville où les femmes n'étaient qu'esclaves. Son nom : Rojda Felat. Elle est commandante des forces de libération. Elle n'est donc pas n'importe qui, il s'agit de la femme la plus puissante du Kurdistan syrien. Avant d'être commandante, elle a dirigé la première phase de l'opération Colère de l’Euphrate, l'offensive sur Raqqa.

Sur la photo elle est vêtue d'un treillis et porte un fusils à l'épaule. Le photographe raconte pour RTL : "J'ai vu Rojda Fellat... Elle portait un drapeau et l'agitait. Alors j'ai fait la photo... Elle souriait comme une enfant, elle était si heureuse". Le drapeau en question est celui des Forces démocratiques syriennes. C'est l'alliance entre combattants kurdes et arabes qui a permis de libérer Raqqa après de nombreux mois de lutte armée.