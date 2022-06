Jubilé de platine : Elizabeth II lance son grand concert avec l'ours Paddington

Absente de l'événement en raison d'une santé fragile, la reine a tout de même fait une apparition pour la Platinum Party at the Palace. Au troisième jour des célébrations, Elizabeth II a lancé samedi 4 juin le concert géant de son Jubilé de platine en très bonne compagnie : celle de l'ours Paddington.

Dans cette séquence d'environ une minute, la souveraine désormais âgée de 96 ans et le personnage créé par l'écrivain britannique Michael Bond prennent le thé ensemble. Dans le sac à main de la monarque, dont RTL vous révélait le contenu, un sandwich à la confiture, l'en-cas préféré de son invité.

Alors que la foule est déjà rassemblée devant le palace, Elizabeth II joue les trois célèbres notes de We Will Rock You sur sa tasse avec sa petite cuillère. Une coordination parfaite, puisque le légendaire groupe britannique Queen, avec Adam Lambert au chant, a été le premier d'une longue liste à se produire sur scène en cette soirée de fête.



Ce n'est pas la première fois que la reine montre au public ses talents d'actrice et son humour. En 2012, à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres, Elizabeth II avait tourné un sketch avec Daniel Craig, alias James Bond, dans lequel elle effectuait même un (faux) saut en parachute.

