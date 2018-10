Journaliste saoudien disparu : les grandes entreprises sanctionnent Riyad

publié le 15/10/2018 à 09:05

L'assassinat présumé d'un journaliste saoudien dans un consulat de l'Arabie saoudite en Turquie a provoqué une vague d'indignation internationale. Une affaire qui pourrait avoir de sérieuses conséquences économiques pour Riyad. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont réclamé l'ouverture d'une enquête et Donald Trump a promis à "châtiment sévère" à l'encontre du royaume si son implication dans l'affaire était avérée.



Le monde des affaires prend également des mesures de rétorsion. Richard Branson, le patron de Virgin, vient d'annoncer qu'il refuserait de laisser investir le fond souverain saoudien dans l'une de ses entreprises.

Les défections se multiplient également en marge d'un grand forum économique qui doit s'ouvrir dans quelques jours à Riyad, la capitale saoudienne. La patronne d'Uber s'est récusée, à l'instar du patron de la banque mondiale et le créateur du logiciel Androïd. Les grands médias, comme le Financial Times, The Economist et le New York Times ont annulé leur participation.

Ce meurtre présumé cristallise toutes les interrogations qui montaient sur la direction véritable du régime saoudien. Ce dernier s'était présenté comme moderniste. Or il embastille, voire tue ses opposants.