et AFP

publié le 26/02/2018 à 05:32

Le renseignement américain est formel : des espions militaires russes ont piraté des centaines d’ordinateurs des organisateurs des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud. Les hackers se sont fait passer pour des pirates nord-coréens, a révélé le Washington Post dimanche 25 février.



Dès le lendemain de l'ouverture des JO, le 9 février, la Corée du Sud avait annoncé le lancement d'une enquête pour tenter de comprendre pourquoi plusieurs sites des JO 2018 avaient été victimes de coupures intempestives d'internet au moment de la cérémonie d'ouverture.

Selon les responsables non identifiés cités par le Washington Post (en anglais), l'agence de renseignement militaire russe GRU avait dès début février pris le contrôle de 300 ordinateurs liés à l'organisation des Jeux olympiques. Ils ont piraté des routeurs en Corée du Sud et y ont déployé un logiciel malveillant, qui peut recueillir des informations ou paralyser des réseaux.

Tactique du "faux drapeau"

Les responsables américains n'étaient pas en mesure de dire si ces hackers sont à l'origine des dysfonctionnements pendant la cérémonie, mais ils ont souligné que leur prise de contrôle des ordinateurs des JO de Pyeongchang, desquels la Russie a été exclue pour dopage, était "inquiétante". D'autant qu'ils ont utilisé des adresses IP nord-coréennes pour faire croire que l'attaque venait de Pyongyang, utilisant la tactique dite du "faux drapeau", selon ces mêmes responsables.



Les JO d'hiver ont donné lieu à un réchauffement spectaculaire entre les deux Corées, avec notamment le défilé en commun des deux délégations lors de la cérémonie d'ouverture, la constitution d'une équipe féminine unifiée de Corée en hockey sur glace, les présences remarquées de la sœur du leader nord-coréen Kim Jong Un et de pom-pom girls nord-coréennes tout au long de la quinzaine. Et, dimanche, la poignée de main entre le président de Corée du Sud Moon Jae-in et le général nord-coréen Kim Yong Chol, considéré comme un "criminel de guerre" par l'opposition sud-coréenne.