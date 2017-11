Chine : Alibaba se prépare aux soldes monstres de la fête des célibataires

publié le 10/11/2017 à 00:30

Peu connu des Français, le groupe chinois Alibaba est pourtant le plus gros distributeur au monde depuis qu'il a dépassé l'Américain Walmart l'année dernière. "On a mis 13 ans à atteindre la barre des 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires alors que Walmart a mis 53 ans", se félicite le directeur général d'Alibaba France, Sébastien Baudault.



Samedi 11 novembre s'annonce comme une grosse journée pour le groupe, considéré comme une "galaxie pour les consommateurs chinois". Et pour cause, la Chine célèbre la fête des célibataires. "C'est plus gros que le Black Friday américain. L'année dernière, il y a eu 17,8 milliards de dollars de transactions, un record absolu", confirme l'entrepreneur.

"À partir de minuit se déclenchent des promotions. Chaque marque va vendre ses produits avec des prix incroyables (...) Les chinois vont acheter [des produits] pendant 24 heures", explique Sébastien Baudault. 175.000 commandes par seconde sont enregistrées pendant ces festivités.



En allant sur le site Aliexpress, qui permet à des marchands chinois de vendre leurs produits à l'étranger, les Français peuvent profiter de ces offres. Il y aura même des promotions spécifiques.

Comment débusquer un produit "Made in France" ?

Le Made in France sera à l'honneur tout le week-end avec un grand salon Porte de Versailles à Paris. Mais comment repérer un produit fabriqué en France ? Grâce à l'application Pushoose développée par une start-up sise dans le Var. Cet Amazon à la française permet de recenser les produits locaux qui ne se trouvent pas forcément en boutique.



Une envie de manger de la terrine ou un bon pâté local ? Il suffit d'aller dans l'application, définir une fourchette de prix, sélectionner une zone géographique et enfin de valider. Le ou les vendeurs du coin reçoivent alors une alerte et prennent contact pour proposer leurs produits.



L'entreprise a fait une étude de marché est s'est aperçue que presque toutes les personnes interrogées veulent privilégier le Made in France. Or seuls trois Français sur dix achètent "bleu blanc rouge" à cause du prix ou du manque de visibilité.