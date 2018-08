publié le 06/08/2018 à 18:35

L'explosion d'un camion-citerne sur le périphérique de Bologne (Italie) a fait un mort et au moins 68 blessés, dont plusieurs dans un état grave, lundi 6 août. L'explosion s'est produite dans l'après-midi, provoquant une énorme gerbe de feu et un violent incendie selon les pompiers.



Les blessés ont été touchés par des débris du camion, mais aussi par des vitres ayant volé en éclats aux alentours. Le feu a été éteint vers 16 heures, et les causes de l'explosion ne sont pas encore connues.

Des images de la déflagration, qui s'est produite près de l'aéroport dans le quartier de Borgo Panigale, ont été diffusées par les pompiers. Une grosse colonne de fumée noire s'élevait au-dessus de la carcasse du camion et des voitures étaient en flammes sur un parking de concessionnaire près de la route. D'autres images diffusées montrent également qu'une partie de la chaussée s'est effondrée.

#BorgoPanigale #6ago 17:00, esplosione autocisterna: spente le fiamme, in corso le operazioni di raffreddamento. Squadre #vigilidelfuoco verificano la presenza di vittime pic.twitter.com/PFynIG5aoJ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 6 août 2018