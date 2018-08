et AFP

publié le 29/08/2018 à 13:00

"Heureusement, la section de contre-espionnage est l'une des plus fortes" du ministère du Renseignement iranien, c'est le ministre lui-même qui l'affirme.



Mercredi 29 août, les médias iraniens rapportent que Mahmoud Alavi a annoncé l'arrestation de "dizaines d'espions", sans préciser quand ont eu lieu ces interpellations, ni pour quels pays et entités ces derniers sont soupçonnés de travailler.

"À la fois financièrement et par d'autres moyens, nos ennemis tentent d'obtenir des informations sur notre pays", a affirmé le ministre lors d'un entretien avec la télévision d'État. Les "ennemis" de l'Iran "agissent en espionnant et en s'infiltrant."



Le ministre a également indiqué que l'Iran avait placé un agent "dans le gouvernement d'un pays qui a un service de renseignement très puissant", sous-entendant Israël.

Nos ennemis tentent d'obtenir des informations sur notre pays Mahmoud Alavi, ministre du Renseignement iranien Partager la citation





Selon l'agence de presse Tasnim, qui est sur la ligne des conservateurs iraniens, il faisait référence à Gonen Segev, ancien ministre israélien de l'Énergie et des Infrastructures (entre 1995 et 1996), dont le procès pour espionnage au profit de l'Iran s'est ouvert le 5 juillet à Jérusalem.



Le ministre du Renseignement iranien a par ailleurs indiqué que les autorités avaient entrepris une campagne pour que les citoyens ayant la double nationalité n'occupent plus de fonction officielle. "Si vous connaissez des gens dans ce cas, informez-nous sur eux", a lancé M. Alavi.

"230 cellules terroristes" auraient été démantelées

Il a par ailleurs estimé que le groupe État islamique (EI) continuait d'être une menace pour l'Iran chiite. Les jihadistes de l'EI, se réclamant du sunnisme, considèrent les musulmans chiites comme des hérétiques et ont commis de nombreux attentats les visant dans le monde.



Selon le ministre iranien, 230 "cellules terroristes" ont été démantelées au cours de l'année écoulée. "Nous avons réussi à déjouer des attaques qui visaient des universités mais aussi le métro mais nous avons peu communiqué à ce sujet", a-t-il affirmé.

Nous avons réussi à déjouer des attaques mais nous avons peu communiqué à ce sujet Mahmoud Alavi, ministre du Renseignement iranien Partager la citation





Le 7 juin 2017, 17 personnes avaient été tuées à Téhéran dans un double attentat ayant visé le Parlement et le mausolée de l'Imam-Khomeiny, qui abrite la dépouille de Rouhollah Khomeiny, fondateur de la République islamique. Ces attaques ont été les premières revendiquées par l'EI à Téhéran.

Une volonté de lutter contre la corruption économique

Le ministre a souligné la nécessité de lutter contre la corruption au moment où la monnaie nationale est en chute face au dollar, notamment en raison du rétablissement des sanctions américaines, et où la population soupçonne certains responsables d'aggraver cette tendance par de la spéculation.



"Si nous voulons avoir une économie dynamique, nous devons lutter contre la corruption économique", a insisté M. Alavi. Il a affirmé que 180 suspects avaient été arrêtés à ce jour et 130 enquêtes ouvertes.