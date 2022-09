Charles III est prêt à devenir roi. "Il a eu toute une vie pour se préparer, il connaît les tours et les détours de la charge qui lui est imposée", assure Sonia Delesalle-Stolper, journaliste chez Libération et spécialiste de la famille royale, au micro de RTL samedi 10 septembre. La dernière année, quand la reine était fragilisée, il a aussi pris "de plus en plus de responsabilités".

La spécialiste éclipse les doutes sur sa prise de pouvoir. "Il faut faire une différence entre un prince, l'héritier du trône à la marge de manoeuvre réduite, et la charge de roi. Désormais, Charles est l'incarnation de la Nation donc forcément son attitude et la perception du public va changer", appuie Sonia Delesalle-Stolper qui invite à "ne pas le sous-estimer".

Il faut s'attendre à un règne différent, de par la personnalité du roi Charles, bien différente de celle d'Elizabeth II : "Il est beaucoup plus sensible, sentimental, visible dans ses émotions." Leur différence d'âge d'accès au trône fait aussi une différence fondamentale. Contrairement à sa mère qui a pris ses fonctions à 25 ans, le peuple britannique "connaît le roi, sait ce qu'il pense", affirme-t-elle.

Mais cela n'empêche pas que la disparition de la reine "incontestable" et de sa "monarchie incontestée", ainsi que les crises politiques et familiales, représentent "un risque" pour la suite.

