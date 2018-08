Des mères et leurs enfants cherchaient à se réfugier dans le camp d'Aluva, non loin de Cochin, dans le sud du pays, lundi 20 août.

publié le 21/08/2018 à 17:48

Plus d'un million de déplacés et près de 410 morts. Mardi 21 août, l'épisode climatique dont souffre la région du Kerala, dans le sud de l'Inde, est sans précédent. Le gouvernement a décrété "l'état de catastrophe naturelle".



L'épisode climatique est le plus violent depuis un siècle. La mousson a débuté au mois de juin et s’achèvera en septembre. La décrue des inondations a déjà commencé, un soulagement pour l'ensemble de ces déplacés actuellement hébergés dans des camps de la région.

Pour l'instant, le coût de ce déferlement d'eau a été évalué à 3 milliards de dollars par les autorités locales. Contamination des sources d'eau potable, mauvaises conditions d'hygiènes, destruction de 50.000 habitation... Le montant des dégâts pourrait s'alourdir, à mesure que la décrue révélera l'ampleur de la catastrophe.

Suscitant l'émoi autant en Inde qu'à l'international, des millions d'euros ont été récoltés pour financer des opérations humanitaires et des reconstructions.