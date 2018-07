publié le 18/07/2018 à 21:27

Pour ne pas perdre son emploi, un jeune Américain, dont la voiture était tombée en panne, a parcouru 32 kilomètres à pied en pleine nuit. Une histoire remontée aux oreilles de son patron, qui lui a offert une voiture pour le récompenser.



Le 15 juillet dernier, Walter Carr devait se rendre à une trentaine de kilomètres de chez lui pour effectuer un déménagement pour le compte de la société qui l'emploie, Bellhops. Mais sans sa voiture, tombée en panne, difficile pour lui d'y aller. Impossible toutefois pour le jeune homme de renoncer à son emploi. Le jeune Marine a donc décidé d'enfiler ses baskets au beau milieu de la nuit pour arriver à temps.

Après 22 kilomètres, effectués à vive allure en quatre heures, il a croisé la route d’un officier de la police de Pelham, qui lui a offert le petit déjeuner avant de le conduire jusqu'au domicile de Jenny Lamey, chez qui le déménagement avait lieu.

De Katrina à l'Alabama

Jenny et sa famille, levés très tôt pour le jour J, ont été surpris de voir arriver l'un des déménageurs à 6h30, au lieu de 8 heures. C'est le policier qui a raconté l'histoire aux Lamey. "On lisait dans ses yeux toute l’admiration qu’ils avaient pour Walter", a raconté Jenny sur Facebook. Le courage de Walter ne s'est pas arrêté là puisqu'il a décidé d'aider la famille à terminer ses cartons au lieu de se reposer comme lui avait proposé Jenny.



Un moment qui a permis à la famille d'en apprendre plus sur l'histoire de Walter. Né et élevé par sa mère à la Nouvelle-Orléans, il a dû déménager dans l'Alabama après que l'ouragan Katrina a détruit la maison familiale en 2005. "Vous ne pouvez pas imaginer à quel point Walter et son histoire m’ont touchée. Il est humble, gentil, joyeux et il a de grands rêves !", a ajouté Jenny sur internet.

L'histoire est remontée aux oreilles de Luke Marklin, le directeur général de Bellhops, qui a fait le trajet depuis le Tennessee pour lui offrir sa voiture personnelle. Dans une vidéo postée par l'entreprise sur YouTube, on peut voir le jeune homme très ému. "Vraiment ?", demande-t-il à son patron, avant de le serrer dans ses bras.