Hawaï : une fusillade fait deux morts et un blessé à Pearl Harbor

Une fusillade a éclaté sur un chantier naval de la base militaire de Pearl Harbor, à Hawaï, mercredi 4 décembre. Un homme a tué par balles deux employés civils du ministère américain de la Défense et en a blessé un troisième. Le tireur a ensuite retourné l'arme contre lui et s'est suicidé.

L'assaillant a été "provisoirement" identifié comme un marin basé sur le sous-marin nucléaire d'attaque USS Columbia, a précisé le contre-amiral Robert Chadwick.

Un porte-parole de la Maison blanche a indiqué que le président Donald Trump avait été informé de la fusillade. Celle-ci intervient à trois jours des commémorations de l'attaque de Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941, le Japon attaquait par surprise cette base militaire, détruisant une partie de la flotte américaine du Pacifique et poussant les États-Unis à entrer dans le Seconde Guerre mondiale.

La base accueille toujours aujourd'hui des troupes de la Navy et de l'Air Force. Les États-Unis sont régulièrement endeuillés par des fusillades dans un pays où le deuxième amendement à la Constitution mentionne un droit "du peuple" à détenir et porter des armes et où les balles ont fait près de 40.000 morts -suicides inclus- en 2017.

