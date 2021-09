Guinée : les forces spéciales disent avoir capturé le président Condé

Les forces spéciales guinéennes ont adressé une vidéo à un correspondant de l'AFP, ce dimanche 5 septembre, dans laquelle elles affirment avoir capturé le président Alpha Condé et "dissoudre" les institutions. Le ministère de la Défense, de son côté, dit avoir repoussé leur attaque contre la présidence.

"Nous avons décidé, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes", a dit un des putschistes en uniforme et en armes dans cette déclaration qui a aussi abondamment circulé sur les réseaux sociaux mais qui n'a pas été diffusée à la télévision nationale.

Des tirs nourris d'armes automatiques ont retenti dimanche matin dans le centre de Conakry, capitale de la Guinée, et de nombreux soldats étaient visibles dans les rues, ont rapporté plusieurs témoins à l'AFP.