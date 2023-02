Le timing est savamment étudié. À l'approche du premier anniversaire de l'offensive russe

lancée en Ukraine, Vladimir Poutine a prononcé ce mardi 21 février un discours devant les élites politique et militaire russes. Si les présidents russes se prêtent à cet exercice depuis 1994, c'est le premier discours à la nation russe depuis le début de la guerre en Ukraine. L'occasion pour Vladimir Poutine de réaffirmer le bien-fondé de ce qu'il qualifie d'"opération militaire spéciale" et ce au lendemain de la visite très symbolique de Joe Biden à Kiev, en Ukraine.

"Nous allons atteindre nos objectifs, progressivement", a assuré le chef du Kremlin, promettant de continuer "soigneusement" l'offensive en Ukraine.

Vladimir Poutine avait débuté son discours en indiquant parler "à un moment difficile et clé pour la Russie, dans une période de changements cardinaux partout dans le monde", déplorant que "la Russie est accusée de tous les maux", parlant même de "russophobie".

L'Occident échouera sur tous les fronts Vladimir Poutine, le 21 février 2023

"Les accords de Minsk étaient un vaste bluff de l'Occident", a-t-il regretté, accusant les élites des pays occidentaux d'être responsables de l'escalade en Ukraine, quand la Russie a toujours cherché à résoudre le "problème par des moyens pacifiques". L'Occident veut "en finir" avec la Russie, a accusé le chef du Kremlin, mais il "échouera sur tous les fronts", a-t-il promis. Malgré les revers rencontrés sur le terrain par les forces russes depuis un an, Vladimir Poutine a assuré qu'il est "impossible de battre la Russie sur le champ de bataille".

Durant de longues minutes, Vladimir Poutine a justifié l'invasion de l'Ukraine : "Nous défendons nos intérêts, mais aussi la position selon laquelle il ne peut y avoir une opposition entre la Russie et l'Occident. "Nous devons protéger nos enfants de la dégradation et de l'extinction", a-t-il justifié après avoir évoqué la décadence des sociétés occidentales et cité la Bible.

