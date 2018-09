publié le 29/09/2018 à 20:03

La technologie leur a permis de percer le mystère de la forêt tropicale. Au Guatemala, des archéologues ont réalisé d'importantes découvertes à Tika, une ancienne cité maya. En survolant la forêt à bord d'un avion, les scientifiques ont utilisé le lidar, un puissant laser qui permet de détecter les reliefs sur le sol, même si ceux-ci sont recouverts par la végétation. Plus de 2.000 kilomètres de forêts ont pu être inspectés. Et leurs résultats sont étonnants.



Selon eux, la cité de Tika abritait 80 à 120 habitants au kilomètre carré, soit une forte densité de population. Les vestiges de constructions retrouvés ont permis aux chercheurs de reconsidérer les zones rurales de la civilisation maya. Contrairement aux idées reçues, les campagnes étaient fortement peuplées et les habitants y pratiquaient l'agriculture intensive.

"Le lidar nous a montré des aménagements en terrasses sur des terrains légèrement pentus ainsi que de nombreux canaux en zones inondables qui servaient au drainage et à l’irrigation", précise le scientifique français Philippe Nondédéo, interrogé par le journal Le Monde. Les origines de la civilisation maya remontent à la préhistoire (environ 2.600 ans avant J.C). Les mayas ont disparu au XVIe siècle de notre ère.