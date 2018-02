Guatemala : des chercheurs découvrent des cités mayas enfouies dans la jungle

publié le 02/02/2018 à 21:00

Il ne s'agit pas des mystérieuses cités d'or, mais c'est une grande découverte. Un vaste réseau de cités antiques de la civilisation maya a été mis au jour au Guatemala par une trentaine de chercheurs issus d'un consortium international grâce aux nouvelles technologies. L'histoire est rapportée dans les colonnes du magazine National Geographic, repérée par Le Parisien.



Une "découverte majeure" dans l'histoire de l'archéologie, selon les chercheurs. Les ruines de plus de 60.000 habitations, routes et autres constructions humaines ont ainsi été dévoilées. Pendant des siècles, elles sont restées enfouies dans l'épaisse jungle qui s'épanouit au nord du pays d'Amérique centrale.



Pour parvenir à cette découverte, aucun arbre n'a toutefois été abattu. Les images ont été révélées grâce à un balayage laser, qui a ôté la forêt sur les cartographies, puis reconstitué en 3D les ruines mayas.

Pour l'archéologue Thomas Garrison, membre du consortium qui a réalisé ce tour de force, cette découverte démontre que la surface et la densité de la population qui vivait dans cette zone ont été "grossièrement sous-estimées".



Les chercheurs évaluent le nombre de personnes vivant à la période classique maya, entre 250 et 900 après Jésus-Christ, aux alentours de 10 à 15 millions de personnes, au lieu de 5 jusque-là. Près de 2.100 kilomètres carrés ont ainsi été cartographiés pour parvenir à ce résultat. "L'ambition et l'impact de ce projet sont juste incroyables", a salué Kathryn Reese-Taylor, une archéologue spécialiste des Mayas qui n'était pas associée aux recherches, dans les colonnes du National Geographic.