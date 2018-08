publié le 14/08/2018 à 12:03

Alerte job de rêve. En Grèce, un refuge pour animaux offre un emploi sur l'île de Syros, dans les Cyclades, pour s'occuper de 55 chats en l'absence du gérant pendant au moins six mois.



L'annonce prévient dès le début : "Ceci n'est pas une blague". "En plus d'être nourris, les chats ont besoin d'amour et d'attention", peut-on lire dans la description de poste. À la clé : un salaire à temps partiel et un logement tous frais payés. Pour obtenir cet emploi, il faut certes aimer les chats, mais aussi être capable de s'en occuper, de les soigner si nécessaire ou de les emmener chez un vétérinaire en cas de complications. "Vous aurez 55 chats sous votre responsabilité", rappelle l'annonce.

Les entretiens d'embauche auront lieu à la fin du mois d'août. L'heureux élu qui décrochera ce poste devra faire un mois d'essai en octobre, bénévolement. Avant d'être payé à partir du 1er novembre.

Mise en ligne le dimanche 5 août, l'annonce récolte déjà 24.000 likes et a été partagée 29.000 fois. Selon Le Monde, le refuge aurait déjà reçu plus de 3.000 candidatures.