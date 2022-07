Outre-Manche, le gouvernement britannique est sans dessus dessous, après une cascade de démissions. Après les ministres de la santé et des finances mardi 5 juillet, plus d'une dizaine de secrétaires d'Etat ont pris volontairement la porte. Défiance envers Boris Johnson, le mot est faible, mais le Premier ministre veut croire qu'il tiendra bon.

La pression est pourtant vraiment de plus en plus forte sur Boris Johnson. À la mi-journée, alors que les lettres de démission ont déferlé sur son bureau, il a tonitrué à la Chambre des communes. "Nous allons continuer notre travail et continuer à honorer le mandat qui m'a été donné". Devant une commission parlementaire en fin d'après-midi, quand un député lui a demandé s'il serait encore Premier ministre, il a répondu : "mais bien sûr".

Pourtant, il avait dû écouter sagement sur les bancs du Parlement le discours de démission de son ex-ministre de la Santé, Sajid Javid. Le genre de déclaration qui se veut coup de grâce dans la tradition britannique : "J'ai conclu que le problème vient de la tête et que ça ne va pas changer. Il incombe à nous qui avons des responsabilités officielles de changer les choses".

Alors, puisque Boris Johnson s'accroche au pouvoir, une délégation de ministres dont à priori deux nommés juste mardi sont à Downing Street pour pousser Boris Johnson à la démission, et un autre groupe de ministres seraient arrivés sur place pour soutenir le Premier ministre. Des sources racontent qu'on entend beaucoup de pleurs entre les murs de Downing Street. Et si ça n'est pas vraiment la fin, ça y ressemblerait.

