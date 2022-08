Grande-Bretagne : la reine ouvre un pub, à proximité d'une de ses résidences

En Angleterre, un nouveau pub va ouvrir, celui de la reine. Dans le Norfolk, sur son domaine de Sandringham, un club appartient désormais à la reine, qui transformera ce lieu en bistrot. La souveraine est à la recherche d'un tavernier, pour servir dans l'établissement.

Dans un ancien social club, lieu de retrouvailles où l'on joue au bingo, le nouveau pub de la reine ouvrira bientôt. Fermé depuis deux ans, à cause du Coronavirus, la reine d'Angleterre reprend l'établissement en mains, qui existe depuis 1820. Il se situe dans le village de West Newton, à 1 km du terrain royal de Sandringham, où Elizabeth II passe toutes ses fêtes de Noël. Le New Pub In, déjà nommé, deviendra le premier pub royal.

Selon le journal The Sun, l'établissement louera des chambres, et se dotera d'une grande pelouse pour réaliser un "bear garden", un jardin-terrasse. L'intérieur sera boisé, et on y servira des boissons alcoolisées ainsi que des plats typiquement anglais. Le but est de, presque, ressembler à un pub traditionnel.

Ce sera aussi une nouvelle manière, pour la famille royale, de faire des revenus. Le domaine de Sandringham produit déjà son propre Gin, ses bières, ainsi que d'autres condiments. Le domaine commercialise déjà quelques produits depuis plusieurs mois. L'agence immobilière Landles est mandatée pour trouver un tavernier. Celui-ci devra fournir un curriculum vitae en béton pour tenir le pub.

