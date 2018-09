publié le 11/09/2018 à 20:35

Viktor Orban est le chef de file, le symbole, et le modèle du mouvement populiste qui traverse pratiquement toute l'Europe. Le Premier ministre hongrois mène une politique impitoyable dans son pays. Il n'accepte même pas des demandeurs d'asile et maltraite les immigrés en situation irrégulière.



Les libertés sont grignotées chaque jour un peu plus en Hongrie. Le courant qu'Orban incarne sur le plan européen progresse, à l'image des élections législatives en Suède le week-end dernier.

Il compte mener le combat à l'occasion des élections européennes dans huit mois, en compagnie du ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini. Orban demande l'argent de l'Europe mais refuse son modèle démocratique.

Emmanuel Macron est le principal adversaire de Viktor Orban





Un vote aura lieu mercredi 12 septembre au Parlement européen pour mettre en oeuvre l'article 7 des traités de l'Union. C'est une punition qui diminue les droits d'un État coupable de ne pas respecter les valeurs européennes. Un problème se pose pour le parti Les Républicains et l'ensemble de la droite à l'échelle de l'Union.



Viktor Orban appartient au Parti populaire européen. Il côtoie donc les formations modérées. Une partie des parlementaires de droite voudraient l'exclure du groupe, tandis que d'autres ne veulent pas envenimer la situation.



