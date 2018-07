publié le 22/07/2018 à 05:25

Un individu armé, qui aurait tiré sur sa grand-mère et une autre personne, s'est barricadé samedi 21 juillet dans un supermarché de Los Angeles (Californie), où il a abattu une femme avant d'être interpellé, a déclaré la police. "Un suspect de sexe masculin (...) s'est trouvé impliqué dans une querelle familiale qui l'a amené à tirer sur sa grand-mère et une autre femme sur les lieux", a annoncé le sergent de police Barry Montgomery aux journalistes.



"Ce suspect a fui les lieux dans le véhicule de sa grand-mère, emmenant l'autre femme avec lui", avant d'entrer dans un supermarché "Trader Joe's" à la suite d'une "fusillade qui a impliqué un policier", a poursuivi l'officier. Le maire, Eric Garcetti, a déclaré qu'une femme a été abattue dans le magasin et déclarée morte sur les lieux. "J'ai le regret de vous informer qu'il y a eu un décès à l'intérieur, une femme", a dit M. Garcetti, sans plus de précisions.

Le suspect s'était barricadé à l'intérieur du supermarché avec un nombre inconnu de personnes. "Nous avons réussi à arrêter le suspect sans incident", a écrit la police de Los Angeles sur son compte Twitter. Plus tôt, le président américain Donald Trump avait tweetté qu'il "surveillait de très près la prise d'otages possible à Los Angeles".



Watching Los Angeles possible hostage situation very closely. Active barricaded suspect. L.A.P.D. working with Federal Law Enforcement. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 juillet 2018

Devin Field, un témoin, a décrit la scène dans une série de tweets : "Je marchais quand une voiture a heurté un lampadaire en voulant échapper à la police devant l'entrée. Le tireur est sorti et a commencé à tirer sur les flics". Selon ce témoin, l'homme armé est ensuite "allé à l'arrière (du magasin, ndlr) et a pris des otages. Les employés ont filé en douce par les sorties de secours à l'arrière. Un employé dit qu'il y avait du sang partout sur le sol, sans que l'on sache d'où ça venait", écrit-il.