publié le 29/10/2018 à 23:52

Un prisonnier américain âgé de 56 ans doit être exécuté lundi 29 octobre par injection létale dans le Dakota du Sud, comme le fut son frère il y a 18 ans dans l'Oklahoma. Rodney Berget a été condamné à la peine capitale en 2012 pour avoir tué un gardien de prison lors d'une tentative d'évasion ratée, alors qu'il purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour deux tentatives de meurtres et un viol.



Lors de son procès en 2012, il avait estimé "mériter la peine de mort". Son exécution a ensuite été retardée par plusieurs recours. Mais en 2016, il avait retiré un appel, écrivant au juge en charge de son dossier qu'il préférait mourir que "vivre encore 30 ans dans une cage".

Son frère aîné, Roger James Berget, a été exécuté en 2000 dans l'Oklahoma, à l'âge de 39 ans, pour avoir tué en 1985 un professeur de mathématiques à qui il voulait voler sa voiture. Aucun membre de sa famille n'avait assisté à l'exécution, avait écrit la presse à l'époque. Selon les médias américains, les deux hommes sont nés dans une famille dysfonctionnelle, marquée par l'alcool et la violence. Le frère aîné avait été mis à la porte par leur père avant ses 10 ans, avait plaidé en vain son avocat.

Les derniers recours de Berget rejetés

Les autorités du Dakota du Sud, qui n'ont procédé qu'à trois exécutions depuis que la Cour suprême des États-Unis a réintroduit la peine de mort en 1976, avaient fixé la semaine dernière l'exécution de Rodney Berget à ce lundi. Deux avocates avaient saisi en urgence la Cour suprême de l'État pour obtenir un sursis. L'une a contesté la méthode retenue, l'autre a argué que Rodney Berget souffre d'un retard mental qui le rend inéligible à une exécution. La Cour a rejeté les deux motions.



"Le procureur général Marty Jackley a été en contact avec la Cour suprême des États-Unis et confirme qu'il n'y a plus d'action en justice susceptible de reporter l'exécution de Berget, prévue à 13h30" (18h30 GMT), selon un communiqué publié lundi matin par ses services.



Détenu dans le pénitencier de Sioux Falls, Rodney Berget a commandé des crêpes, des gaufres, des saucisses et des œufs brouillés pour son dernier repas, selon la presse locale. Son frère avait mangé des cheeseburgers au bacon, avec des oignons frits et bu de la bière.