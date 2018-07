publié le 02/07/2018 à 06:01

Il s'est vengé sur des enfants. Ce samedi 30 juin, Timmy Kinner a fait irruption dans une résidence où se déroule l'anniversaire d'une enfant de trois ans à Boise, dans l'Idaho aux États-Unis. Armé d'un couteau, il s'en est pris aux parents comme aux enfants présents.



Dans l'attaque, neuf personnes ont été blessés, dont six enfants, certains grièvement. "L'enquête semble indiquer que c'est lié à l'endroit où ils vivent, et non à leur connaissance éventuelle du suspect", a déclaré le chef de la police lors d'une conférence de presse dimanche. La résidence, à loyers modérés, est surtout habité par des réfugiés venus de Syrie, d'Irak et d'Ethiopie.

Watch: Police Chief Bill Bones thanks first responders for saving lives after the attack https://t.co/fgSERh5abn pic.twitter.com/hFEBZJT2wr — NBC News (@NBCNews) 1 juillet 2018

Le suspect avait été hébergé par un habitant de la résidence, qui lui avait demandé de quitter les lieux vendredi. Il est revenu pour "se venger", a dit le policier, et a choisi les "cibles disponibles", les personnes de l'appartement où il avait été hébergé n'étant pas présentes.



M. Kinner a vite été arrêté par la police peu après son crime samedi soir, et inculpé de quinze chefs d'accusations. Les enfants qui participaient à la fête d'anniversaire sont âgés de trois, quatre, six, huit et douze ans.