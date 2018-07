publié le 27/06/2016 à 16:19

Nouveau drame lié aux armes à feu aux États-Unis. Samedi 25 juin au matin, un enfant de 6 ans a tué son petit frère de 4 ans d'une balle dans la tête. Les faits se sont déroulés à Orange dans le New Jersey rapporte NBC News. Leur mère, une femme de 22 ans a été arrêtée pour violation de la loi des armes et mise en danger d'enfant. Cette dernière était présente au domicile lors de l'accident. Elle n'était pourtant pas censée avoir la garde des enfants. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas comment le garçon de 6 ans a pu se retrouver avec un pistolet dans les mains. Son petit frère a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais n'a pas survécu. Il est décédé quelques heures plus tard, malgré l'intervention des médecins.



Les accidents avec les armes à feu se suivent et se ressemblent aux États-Unis. En janvier, un enfant de 4 ans s'était tué en manipulant le revoler de ses grands-parents au Texas. En avril, une mère était tuée par son fils de 2 ans qui avait trouvé un pistolet dans la voiture familiale. De manière quasi-systématique, ces drames dopent les ventes des marchands d'armes. Paradoxalement, les tueries font augmenter la demande en armement des Américains. Le 20 juin 2016, la haute chambre du Congrès, à majorité républicaine, a rejeté une mesure visant à restreindre la vente des armes.