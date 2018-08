publié le 13/08/2018 à 20:31

Mary Anne Welch est décédée le 2 août dernier de déshydratation et de malnutrition à Solon Township, dans le Michigan, aux États-Unis. Elle avait 10 mois. Ses parents, accusés de l'avoir laissée mourir, ont été inculpés quatre jours plus tard pour meurtre et maltraitance d'enfant au premier degré.



L'homme et la femme âgés de 27 ans, des fervents chrétiens opposés à toute forme de médecine moderne, ont déclaré à la police qu'ils savaient depuis au moins un mois que leur fille semblait en sous poids, bien que les circonstances de sa mort doivent encore être établies.

Tatiana Fusari, la mère de Mary Anne, a déclaré qu'ils n'avaient pas cherché d'aide médicale "par peur de voir ses enfants enlevés par les services de protection de l'enfance, par manque de foi et de confiance dans les services médicaux et pour des raisons religieuses", selon le mandat d’arrêt obtenu par la chaîne Wood TV.

Sur son compte Facebook ("Seth Welch - un esprit régénéré par le Christ"), le père de Marie publiait régulièrement des vidéos en direct, dans lesquels il donnait des sermons et traitait les docteurs de "gourous de la secte médicale".



Dans l'une de ses publications, il explique notamment pourquoi il a choisi de ne pas faire vacciner ses enfants : "Cela ne me semblait pas judicieux de sauver des personnes qui n’étaient pas les plus aptes à survivre. Si l’évolution croit en la survie du plus fort, alors pourquoi vacciner tout le monde ? Ne devrions-nous pas laisser les faibles mourir et laisser les forts survivre ?".



Les deux autres enfants de Tatiana Fusari et Seth Welch, âgés de deux et quatre ans, ont été confiés à leurs grands-parents.