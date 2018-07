"Président Austin", le super-héros de 4 ans en mission pour nourrir les sans-abri

publié le 29/05/2018 à 06:45

Ce n'est pas facile d'être le père d'un super-héros ! TJ a un fils de 4 ans, qui s'appelle Austin. Ils habitent à Birmingham, en Alabama. C'est une ville assez pauvre du sud des États-Unis où, un demi-siècle après la fin de la ségrégation, de nombreux noirs vivent encore dans la pauvreté.



TJ, lui, a une belle maison, une vie agréable. Mais il y a quelques temps, il regarde la télé avec Austin. Un reportage sur les pandas. Et dans le reportage, on voit une maman panda abandonner son petit. Austin demande à son papa ce qui va arriver au petit panda. TJ lui répond que le bébé panda est maintenant "sans-abri".

"Qu'est-ce que ça veut dire sans-abri ?", dit Austin. Son père lui explique. "Est-ce que des gens peuvent aussi être sans-abri ?", veut savoir Austin. Son père lui raconte qu'effectivement il y a des gens qui n'ont pas d'argent, pas de quoi manger, pas de toit, et qui vivent dans la rue. Quand Austin apprend ça, ça lui trotte dans la tête. Il décide de prendre sa cape de super-héros.

"Don't forget to show love"

Austin aime beaucoup les super-héros. Ça lui vient de TJ. Il dit à son père qu'il ne veut plus de jouets, plus de cadeaux. Rien pour lui. Il veut venir en aide aux sans-abri, ceux qui n'ont pas de toit et rien à manger, comme le panda.



Donc régulièrement, c'est le même rituel. TJ aide Austin à nouer sa cape rouge de super-héros. Ils partent ensemble en voiture, passent dans un fast-food du coin acheter des sacs entiers de hamburgers. Et ensuite ils font le tour des quartiers de Birmingham. À chaque fois qu'ils aperçoivent un sans-abri, TJ se gare et laisse Austin aller lui donner le sandwich.



> Un reportage sur Austin Perine diffusé sur CBS News

À force, ils le connaissent. Ce n'est pas tout les jours qu'un super-héros de 4 ans avec une cape rouge leur vient en aide. Surtout qu'Austin leur dit toujours la même phrase : la phrase que lui répète souvent son père, un principe de vie. Il leur dit "Don't forget to show love" (en français, "N'oubliez pas de montrer de l'amour").



L'histoire de ce super-héros et de son super-papa a été raconté dans le journal télévisé de CBS. Cela a touché beaucoup de monde. Des gens ont commencé à poster des messages sur Twitter et Facebook avec le mot clé "Montrer de l'amour".



Une cagnotte qui cartonne

Une cagnotte a été ouverte en ligne pour pouvoir acheter et distribuer davantage de repas, mais aussi des produits de toilettes, de l'aide pour les plus démunis, leur donner un coup de pouce. En une quinzaine de jours, plus de 70.000 dollars ont déjà été collectés. Burger King a aussi proposé d'aider le père et le fils.



Austin a pris pour nom de super-héros "Président Austin". Le père dit que c'est ce qu'il pense qu'un président est supposé faire : montrer de l'amour. TJ est surpris par tout cela, mais il aide son fils comme il peut parce qu’il est fier de lui. Au fait, Austin aura l'âge légal pour se présenter à la Maison Blanche en 2052.