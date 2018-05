"This is America", le clip très engagé qui déclenche la polémique aux États-Unis

publié le 21/05/2018 à 06:45

C'est la chanson numéro un ici en Amérique, dès sa sortie. C'est un événement. Son titre : This is America (Ceci est l'Amérique, en français). La chanson est signée Childish Gambino. C'est en fait le nom de chanteur d'un acteur, scénariste, producteur et réalisateur : Donald Glover.



Il est l'un des héros du nouveau Star Wars, qui en sort en France mercredi 23 mai. Il a aussi une série qu'il écrit, réalise, produit, dans laquelle il joue, qui s'appelle Atlanta, et qui a reçu des critiques excellentes et de nombreux prix. Une série sur la jeunesse noire d'Atlanta, à la fois drame et comédie, très poétique.

Bref c'est quelqu'un de grand talent, tout le monde le reconnait. Mais en sortant This is America, il présente un miroir à l'Amérique. Et son reflet divise les Américains.

> Childish Gambino : "This Is America"

Les paroles font référence à la place assignée aux noirs dans la société américaine, et notamment aux hommes noirs. Je vous en ai déjà souvent parlé. Ici, les hommes noirs sont statistiquement cinq fois plus incarcérés que les hommes blancs. Et il y a plus de deux millions de personnes derrière les barreaux - en France, c'est 70.000.

Images fortes

Ce ne sont pas tellement les paroles qui font polémique, mais les images du clip vidéo. Il a déjà été visionné 160 millions de fois en quelques jours. On voit Donald Glover, torse nu, dans une usine désaffectée. Il se déhanche. Une danse lascive, légère.



Et brutalement il sort un pistolet pour abattre un homme menotté, avec un sac sur la tête. C’est une référence aux exécutions et aux lynchages de noirs dans le Sud pendant des décennies. Une référence aussi à un personnage qui s'appelle Jim Crow, la caricature raciste au XIXe siècle de l'homme noir presque déshumanisé.



Et puis Donald Glover revient à la danse, chorégraphie joyeuse, alors qu'en arrière-plan on aperçoit des émeutes raciales. Un groupe de gospel chante. Et là encore il l'abat avec un fusil d’assaut. Du sang éclate sur les murs. Cela rappelle une tuerie dans une église noire de Charleston il y a trois ans, par un suprémaciste blanc.



Puis il revient à la danse. Comme si au fond l'Amérique n'acceptait de voir des noirs que le spectacle de leurs corps, dans une société de consommation, sans vouloir apercevoir la colère et la violence qui monte au second plan.

Beyonce avait déjà fait polémique

Toute une partie du pays dit : "Attendez, cette chanson s'appelle This is America, mais non ceci n'est pas l'Amérique, c'est une caricature, provocante". La question dérangeante qu'il pose c'est de savoir si la société américaine, dans ses fondements, est raciste.



Alors Donald Glover n'est pas le premier à évoquer ces sujets. Beyonce aussi a fait polémique à ce propos. Mais c'est inattendu qu'une chanson aussi politique, au clip aussi controversé, devienne numéro un presque instantanément. Et dans l'Amérique de l'autre Donald, ça dit quelque chose.