Un accident de train dans le New Jersey près de New York

publié le 29/09/2016 à 15:59

Terrible accident près de New York. Un train de banlieue lancé à pleine vitesse a défoncé jeudi 29 septembre à l'heure de pointe la gare d'Hoboken, dans le New Jersey. Au lieu de s'arrêter à son arrivée en gare, le train, bondé à cette heure, a sauté les butoirs situés en bout de voie, selon des témoignages concordants. La rame a ensuite traversé un hall de correspondance avant de se briser sur le mur épais qui sépare cette partie de la gare du hall principal, a-t-il expliqué.



Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux montraient une partie du train enfoncée, et une partie de la rame montée sur le quai. Pompiers et policiers étaient nombreux sur les lieux de l'accident, a constaté une photographe de l'AFP. Le bilan est lourd alors qu'une personne a été tuée dans ce drame, et non trois comme évoquée dans un premier temps. Plusieurs médias avaient auparavant fait état d'une centaine de blessés mais les responsables des deux hôpitaux où ont été transportées les victimes ont, eux, évoqué un bilan total proche des 75 blessés, dont une dizaine dans un état grave, même si leur vie n'est plus en danger.



Footage shows aftermath of crash at a train station in Hoboken, NJ -- one of the busiest stations in the NYC metro https://t.co/Ny2pgSTiRJ pic.twitter.com/07NKeWscFZ — CNN (@CNN) September 29, 2016

"En raison du déraillement d'un train de banlieue à la gare d'Hoboken dans le New Jersey, tous les services de trains" qui passent par cette gare ont été suspendus, ont tweeté les services de secours. Hoboken est située juste en face de Manhattan, de l'autre côté de la rivière Hudson, et beaucoup de gens font la navette tous les jours par les transports en commun.

Les accidents de train ne sont pas rares aux États-Unis où le manque d'investissement dans le réseau ferroviaire est souvent dénoncé. Le dernier gros accident remonte à mai 2015, lorsqu'un train Washington-New York de la compagnie Amtrak avait déraillé à Philadelphie, faisant 8 morts et 200 blessés. En décembre 2013, à New York, un train de banlieue roulant trop vite avait raté un virage à son arrivée dans le Bronx, faisant 4 morts et 67 blessés.