publié le 20/07/2018 à 19:10

Elle est encore sous le choc. Lors d'un simple voyage en avion, Kimber Bermudez a été touchée par la générosité de plusieurs inconnus. Une si belle histoire qu'elle a décidé de la raconter sur Facebook.



Mardi 10 juillet, cette professeure des écoles embarque sur un vol Southwest. L'homme assis à côté d'elle engage la discussion et lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Kimber Bermudez raconte qu'elle enseigne dans une école pour des enfants défavorisés.

"Nous avons des élèves qui n'ont pas de lit", racontera-t-elle plus tard à la BBC. Des conditions de vie terribles pour des enfants qui émeuvent son voisin. Il lui demande le contact de son école à Chigaco, expliquant que son entreprise aime donner du matériel scolaire pour les élèves en difficulté.

1.500 dollars récoltés

"Ensuite, quelque chose d'incroyable est arrivé", explique-t-elle. L'homme derrière elle lui tape sur l'épaule, s'excuse d'avoir entendu leur conversation et lui tend une liasse de cinq billets de 100 dollars, en lui disant d'en "faire quelque chose d'incroyable". Lorsque l'avion atterrit, un autre homme lui donne à son tour 20 dollars, puis le passager devant lui sort à son tour un billet.



"J'ai commencé à pleurer dans l'avion", se souvient Kimber Bermudez. Les remerciant encore et encore, elle promet à ses généreux donateurs d'utiliser l'argent pour aider les enfants. Elle a expliqué à CNN vouloir utiliser l'argent pour acheter des livres d'anglais et d'espagnol, ainsi que du matériel de classe.



Un porte-parole de l'école a également affirmé à la chaîne américaine que près de 1.500 dollars de donations leur avaient été envoyés par des gens qui avaient entendu l'histoire de Kimber Bermudez. S'ils reçoivent assez d'argent, ils espèrent pouvoir construire un terrain de jeu aux enfants. "Quand le monde semble fou, il y a toujours des gens bien", conclut Kimber Bermudez.