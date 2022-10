États-Unis : l'agresseur du mari de Nancy Pelosi voulait s'en prendre à la cheffe démocrate

Ce vendredi 28 octobre, le mari de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a été "violemment attaqué" à son domicile avec un marteau. Les premières investigations menées par la police ont permis de comprendre que l’agresseur visait bel et bien la cheffe des démocrates et non son époux. Au moment des faits, Nancy Pelosi, 82 ans, se trouvait à Washington.

Le patron de la police de San Francisco, Bill Scott, a expliqué face à la presse qu’il ne s’agissait pas d’une attaque "au hasard" mais bien d'un acte "intentionnel". Face aux médias, il s’est montré particulièrement ému : "Tout le monde devrait être dégoûté par ce qu'il s'est passé".

L'ensemble de la classe politique américaine a vivement condamné cette attaque. Le chef de l'opposition républicaine au Sénat, Mitch McConnell, s'est dit "horrifié", tandis que le président, Joe Biden, a dénoncé une agression "ignoble".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info