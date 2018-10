Des dizaines de chiens meurent tous les ans à cause de la chaleur

publié le 23/10/2018 à 20:35

Avec Elon Musk, la communication est une affaire directe, sans filtre, ni intermédiaire, souvent expédiée en 280 caractères, en moins de temps qu'il n'en faut pour rédiger un communiqué officiel. L'entrepreneur touche-à-tout a trouvé sur Twitter le terrain de jeu idéal pour répondre aux questions de ses 23 millions de fans, leur dévoiler les dernières avancées de ses différentes entreprises et ébaucher ses prochains projets visionnaires.



Cette spontanéité lui a valu quelques déboires, comme une amende de 20 millions de dollars prononcée par le gendarme boursier américain à cause d'un tweet dans lequel il révélait son intention de retirer l'entreprise de la cotation boursière. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à poster sur le réseau social comme à ses plus belles heures.

Vendredi 19 octobre, le milliardaire sud-africain a profité d'une question posée par un utilisateur pour valider d'un tweet laconique l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité dans les véhicules Tesla Model 3. "Pourriez-vous intégrer un "dog mode" sur la Tesla Model 3 ? Où la musique continuerait de jouer et la climatisation fonctionnerait, avec un message 'Je vais bien, mon maître sera bientôt de retour' qui apparaîtrait à l'écran ?", lui a demandé l'internaute. "Oui", a simplement rétorqué Elon Musk.



Yes — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2018

Les cas de chiens tués après être restés trop longtemps enfermés dans l'habitacle d'une voiture remplissent régulièrement les pages "faits divers" pendant l'été. Les chiens, comme les chats et la plupart des animaux de compagnie, supportent moins bien la chaleur que l'homme et atteignent plus rapidement leurs limites physiologiques. Au soleil, un animal enfermé dans une voiture peut trépasser en moins de dix minutes.



Un "mode chien" tel qu'évoqué avec Elon Musk permettrait à leur maître de laisser tourner la climatisation pour les garder au frais tout en indiquant aux passants qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter le temps d'effectuer une halte. Une fonctionnalité lancée avec la version 8 du système d'exploitation de Tesla permet déjà de réguler la température à bord d'une Tesla à l'arrêt pendant plusieurs heures. L'homme d'affaires a aussi validé la possibilité d'afficher la température intérieure sur les fenêtres du véhicule.