États-Unis : Harvey Weinstein malade et "suivi de près" en prison

publié le 18/11/2020 à 11:55

L'ancien magnat du cinéma hollywoodien Harvey Weinstein, condamné à 23 ans de prison pour viol, et qui purge sa peine dans une prison de New York, serait malade et son état de santé suivi de près. Âgé de 68 ans, l'ex-producteur a déjà été hospitalisé plusieurs fois pour des problèmes cardiaques et d'hypertension, et était arrivé à son procès en béquilles.

Selon PA news agency qui cite un représentant de détenu, relayée par The Guardian, Harvey Weinstein serait dans un état de santé préoccupant et sur le point d'être placé sous surveillance via un monitoring. Mais la source ne peut ni confirmer ni infirmer une contamination à la Covid-19. D'autant que la presse avait indiqué une contamination au mois de mars.

Du côté du porte-parole des autorités pénitentiaires de New York, on indique qu'on ne communique pas sur les cas individuel, mais qu'en cas de symptômes les détenus sont immédiatement isolés et testés pour éviter le développement de clusters.