États-Unis : ce que l'on sait de la tempête Henri

C'est durant la mi-journée, dimanche 22 août que la tempête Henri a touché les côtes du nord-est des États-Unis. Si ce qui était d'abord annoncé comme un ouragan est ensuite passé au statut de tempête tropicale, celle qui a été nommé Henri restait tout de même source de danger selon les autorités. "Il y a encore de quoi s'inquiéter. Nous ne sommes pas hors de danger", déclarait à la presse dimanche matin, le gouverneur de l'État de New York Andrew Cuomo.

Toutefois, le passage de la tempête n'a pas été si dramatique que ce qui était prévu selon certains habitants. "On l'a échappé belle", déclarait James Kiker, un habitant de Newport à l'Agence France Presse (AFP). Celui-ci a affirmé n'avoir vu que "peu de dégâts" dans sa zone, avec quelques branches cassées. De 7 à 15 cm de précipitations sont attendus à travers la région, et jusqu'à 25 cm par endroits, selon le NHC.

La dégradation des conditions météorologiques avait déjà poussé samedi 21 août, à l'arrêt du grand concert organisé à Central Park pour marquer les "retrouvailles" des artistes avec le public de New York.

Des milliers d'Américains sans électricité

Dimanche 22 août, plus de 100.000 habitants du nord-est des États-Unis se sont retrouvés sans électricité au passage de la tempête Henri. Alors que le président Joe Biden appelait à la prudence face notamment aux risques d'inondations. Au total, plus de 72 000 personnes dans l'État de Rhode Island, 30 000 dans le Connecticut, ainsi que 10 000 dans le Massachusetts, ont été victimes d'une coupure de courant dans la journée selon le site poweroutage.us.

La tempête Henri a frappé les côtes américaines au niveau de Rhode Island à 12H15 (16H15 GMT), selon les services météo américains National Weather Service. Dans son bulletin de 17H00 (21H00 GMT), le Centre américain de surveillance des ouragans, le NHC, indiquait que la tempête soufflait avec des vents allant jusqu'à 65 km/h, en baisse par rapport aux 120 km/h de la veille observés en mer.

"Il est important de surveiller la situation et d'être prêt dans votre maison et votre quartier. Assurez-vous d'avoir des provisions pour votre foyer, y compris les médicaments nécessaires, la nourriture, l'eau, et des radios avec batterie en cas de longues coupures de courant", avait affirmé le président Joe Biden, au cours d'une conférence de presse.